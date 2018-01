Björn Jansson lyrisk: 2017 var det bästa svenska filmåret

2017 var ett starkt filmår, något som Björn Jansson varit inne på tidigare. När han summerar filmåret finns det mycket att välja – det har helt enkelt varit ett starkt svenskt filmår.

2017 års bästa svenska filmer:

1. Sameblod

2. The Square

3. The Nile Hilton Incident

4. Borg

5. Korparna

6. Dröm vidare

7. I called him Morgan

8. Jordgubbslandet

9. Silvana - väck mig när ni vaknat

10. Citizen Schein

Veckans filmpremiärer:

Två gånger har jag sett Hannes Holms film om Ted Gärdestad.

Första gången som kritiker – och då vred jag mig en del där i biofåtöljen.

Så jag bestämde mig för att ge den en andra chans och se på den lite mer okritiskt och inte haka upp mig på att det såg ut som om Ted, ABBA-Björn och en del andra i filmen sovit i perukerna och inte fastna i de övertydliga greppen. Som det finns många av i filmen.

Hannes Holm har valt att lägga sig närmare feelgood än dokumentär, med ett ljust slut trots tragiken i Teds liv. Filmen om Ted Gärdestad prickar av en hel del i hans liv, men undviker att gå på djupet och skaka om. På så sätt är det här en helt annan sorts biografi-film än Borg.

Så hur gick det då att se om och se den som underhållning mer än en närbild?

Jo, här finns roliga scener och en del fyndighet. Allra bäst är Jonas Karlsson som Stickan Andersson, både kritikern i mig och den mer tillbakalutade tittaren kan inte få nog av hans insats i filmen.

Även Happy Jankell sätter lite fart på filmen som Teds stora kärlek Lotta Ramel.

Som skildring av ett liv är "Ted Gärdestad - För kärlekens skull" ganska ytlig, om än underhållande i stunden. Betyget blir en trea.

I Pitch Perfect 3 fortsätter historien om tjejerna i A Capella-gänget Bellas. De två första filmerna tycker jag var riktigt underhållande, med skratt och hyfsad handling. Tyvärr känns det som om man bara vill upprepa det som gjorts i de två tidigare filmerna och det blir avslaget.



Det nya i trean är att tjejerna åker till en show för de amerikanska trupperna i Spanien i stället för att ställa upp i en tävling på hemmaplan – och det känns ospännande.

Inte ens Rebel Wilson lyckas skaka liv i trean. Mitt betyg till Pitch Perfect 3 blir en tvåa.

The Party är en svart komedi och ett relationsdrama. Janet, som spelas av Kristin Scott Thomas, har fått en hög post i partiet och det ska firas med några gamla vänner. De droppar in och ju längre kvällen lider desto fler jobbiga sanningar kommer fram.

The Party är bitsk humor och bra skådespel. Det konfronteras och svänger och allt utspelar sig i huset där avslöjandena vänder upp och ned på de inblandades liv.

The Party är som bra teater, filmen är i svartvitt och en njutning. Mitt betyg blir en fyra.

Gisslan är en film som utspelar sig i Georgien, och bygger på ett verkligt flygkapardrama från 1983. Några unga bestämmer sig för att fly hopplösheten i hemlandet och ta sig till Turkiet.

Vi får följa förberedelserna, deras naiva hopp och själva kapningen. Det är en lågintensiv film. Till en början sen blir det förstås mer dramatiskt. Den är vardaglig, men tar inte riktigt tag i mig.

Intressant mer än gripande – mitt betyg till Gisslan blir en trea.