Exklusiv intervju med First Aid Kit i Musikplats Stockholm

First Aid Kit från Stockholm slog igenom stort 2012 med The Lion's Roar. Succén ledde duon upp på en enorm framgångsvåg och världsturnéerna avlöste varandra under flera år. Men även om lyckan var total blev det till slut för mycket. De bestämde sig för att ta en paus.

– Vi var utbrända båda två och hade tappat glädjen. Vi hade inte samma lust att gå upp på scen, säger Johanna Söderberg och beskriver en känsla av skuld eftersom det samtidigt var så kul med alla möjligheter som gavs.

Under ett halvår släppte de alla krav och ägnade sig åt annat än bandet. Sakta men säkert återvände lusten och snart kom också drivet tillbaka att skriva nytt. Nya albumet Ruins släpps 19 januari och de beskriver själva plattan som mörk och känslosam.

– Min relation hade tagit slut och jag mådde väldigt dåligt. Det blev naturligt för mig att skriva om det, säger Klara Söderberg.

