Studenter välkomnas på Arlanda

På Arlanda finns representanter från olika lärosäten på plats för att välkomna studenterna. Det arrangeras av Stockholms akademiska forum.

– Vi vill ge de internationella studenterna ett gott första intryck, säger en av guiderna Sophia Wallin.

En av studenterna som välkomnats är 23-åriga Kasra Khani från Frankfurt i Tyskland som ska studera matematik på Stockholms universitet.

– I was really impressed, I thought I was going to be completely lost here, säger Kasra Khani som var imponerad över välkomnandet och ser fram emot att lära känna Stockholm.