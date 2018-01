Vapenamnesti ska få bort illegala vapen

Året inleddes våldsamt i Stockholm och Malmö. Skottlossningar har skakat städerna, i vissa fall med dödlig utgång. En av anledningarna till skjutningarna uppges vara tillgången till illegala vapen och ett led i polisens kamp mot dessa är att hålla en vapenamnesti.

Vapenamnestin kommer att genomföras mellan februari och april i år. På fredagen håller polisen i Stockholm en presskonferens om denna och de väntas även ge en lägesrapport om skjutningarna.

Vem som helst kan under amnestin lämna in oregistrerade vapen utan att riskera straff. Polisen uppskattar att omkring 13 000 vapen kommer att lämnas in. Under den senaste amnestin, år 2013, lämnades över 15 000 vapen in. Men inget av de vapnen kunde kopplas till ett brott, rapporterar P4 Sörmland.

– Det vore givetvis önskvärt att lyckas knyta dem till brott, men framför allt handlar det om att förhindra att illegala vapen kommer till brottslig användning, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare för amnestin till P4.

Minst 40 personer dödades i skjutningar förra året och 135 personer skadades. Totalt uppgick antalet skjutningar till över 300 i hela landet. Värst drabbade är storstadsområdena, framför allt Stockholm och Malmöområdet.