Ta chansen – är du Stockholms nästa stand up-stjärna?

Nu söker vi dig som alltid velat testa stand up men inte vågat.

Du har chansen att bli coachad av proffset på stand up, Thomas Oredsson, med lång erfarenhet av stand up och som hållit i många kurser i stand up. Han finns här hela fredagen för att hjälpa dig lyckas på scen.

Den blir en humorspäckad vecka – och så även för dig som blir vald: Du kan söka från och med nu, fram till på onsdag 13 och på fredag gör du lajvdebut på scen och i P4 Stockholm efter klockan 17 på eftermiddagen.

Det här gäller för att vara med i tävlingen:

Du ska vara från Stockholm

Du ska åtminstone tro att du är rolig

Ha en tanke om vad du skulle vilja säga på scen

Vara fri för coachning och lajvframträdande på fredag 26 januari

Mejla din ansökan till p4stockholm@sverigesradio.se märkt stand up senast klockan 13 nu på onsdag

Skicka med namn, telefonnummer och beskriv dig själv lite kort och vad du skulle vilja uppträda med på fredag. Gärna också kort varför det är just du som ska ha den här chansen!

P4 Stockholm

p4stockholm@sverigesradio.se