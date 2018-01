Artisten Paul Rey till Musikplats – legenden Quincy Jones hans viktiga mentor

Artisten Paul Rey, som egentligen heter Pauli Jokela, kommer från Lund men Stockholm har blivit en central knutpunkt i hans arbetsliv.

– Industrin är i Stockholm och för att samarbeta med vissa producenter och låtskrivare så måste man vara i Stockholm, förklarar Paul Rey i en intervju på Musikplatsen.

För några år sedan kom Paul Rey i kontakt med legendariske Quincy Jones, som bland annat producerade Michael Jacksons Thriller, under en av sina vistelser i Los Angeles. Efter ett tag blev Quincy Jones något av en mentor för honom och dörrar öppnades till unika möjligheter.

– Han bjöd hem oss. Vi åkte hem till Quincy Jones i Bel Air. Det största huset jag sett. Det kändes helt overkligt! En absurd känsla. Sedan dess har vi träffats nästan varje gång jag varit i LA. Han har hjälpt mig med tankesätt, säger Paul Rey.

Under sin tid i LA har Paul Rey jobbat med bland andra Snoop Dogg och där träffade han också popstjärnan Meghan Trainor, som bland annat har gjort hiten All About The Base. Tillsammans inledde de ett samarbete i studion.

Paul Rey har under 2017 släppt låtarna All Falls Dawn och What Good Is Love och med skivkontrakt i USA laddar han nu för att slå internationellt.

Fredag 2 februari uppträder Paul Rey på Musikplatsens livescen i Radiohuset, Stockholm. Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever giget på plats.

