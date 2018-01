Från kriget i Mogadishu till New Yorks finrum

Ahmed Abdirahman flydde från Somalia och kom till Tensta i Stockholm som 12-åring. Under åren i skolan blev han allt mer intresserad av miljöfrågor och framförallt möjligheten att omvandla saltvatten till sötvatten. Under gymnasietiden erbjöds Ahmed åka på ett utbytesprogram i New York och där tog resan rejäl fart.

Multimiljonären Courtney Ross tog honom under sina vingar och gav honom jobb i New York i sex år.

Under tiden i USA hamnade Ahmed på middag tillsammans med en känd musiker.

– Jag frågade honom vad han gjorde och han svarade att han brukade spela i ett band men att han numera tar det ganska lugnt. Vilket band? undrade jag. The Beatles, svarade han, berättar Ahmed Abdirahman.

Det visade sig att det var Paul McCartney som han fått till bordet. Ett namn som Ahmed aldrig hört talas om.

Efter New York arbetade Ahmed även för FN i Genève och nu är han en av arrangörerna bakom politikerveckan i Järva som äger rum 9 - 17 juni och där samtliga partiledare kommer att medverka.