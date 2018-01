Förutsägbart murveldrama och kidnappning som inte övertygar

The Post handlar om publiceringen av hemliga papper om Vietnamkriget.

President Nixon vill till varje pris stoppa de skrivelser som visar att USA pumpat in mer och mer pengar och soldater i kriget, utan några framgångar.

New York Times publicerar efter månader av research, men tvingas avbryta serien av reportage efter en tid. Då får Washington Post chansen. Journalisterna vill trycka uppgifterna, men styrelsen vill inte eftersom tidningen börsintroducerats och ägare kan stoppa pengakranarna.

The Post har Oscarsnominerats och i huvudrollerna ser vi Tom Hanks som stridbar redaktör och Meryl Streep som velande ny ägare till tidningen. Tyvärr tycker jag att man får mindre av historien som har inträffat, och mer strålkastarljus på de två stjärnskådespelarna. Och så spännande är det inte heller. Välgjort men förutsägbart.

Mitt betyg blir en trea. Murveldramat Spotlight som kom här om året var bättre.

All the money in the world handlar också om en verklig händelse. Världens rikaste man Paul Getty bygger upp ett imperium på oljepengar. Hans son hittar ingen större motivation i tillvaron men får jobb åt pappa och stationeras i Rom, där hans son som är i äldre tonåren en dag kidnappas.

17 miljoner dollar vill kidnapparna ha, men rike farfar Paul Getty vägrar hårdnackat att betala en cent. Inte ens när priset sänks till fyra miljoner dollar.

Vi får extrem girighet, skoningslösa kidnappare och ett drama som är byggt så att vi ska häpna och sitta på nålar. Men det blir ibland lite för konstruerat.

Mitt betyg till All the money in the world blir en lite bräcklig trea, trots alla ingredienser känns det lite avslaget.

Wonderstruck är den originelle regissören Todd Haynes nya film.

Han har tidigare gjort en annorlunda – och underhållande – Dylan-film, där skådespelare fick spela olika sidor av Bob Dylan. Han gjorde det vackra dramat Carol här om året. Och nu speglar han två barns öde, öden som sammanflätas i filmen.

Båda är döva. Den ena, flickan, från födseln och den andre, pojken, pratar i telefon när blixten slår ned. Sedan får vi följa deras sökande efter en frånvarande förälder – ett sökande på egen hand i New York i olika tidsepoker.

Flickan letar i 20-talets svartvita New York, pojken i 70-talets starka färger och musik.

Tyvärr känns det lite som om man skulle vända på ordstävet och här kunna säga mycket verkstad men sagt. Mitt betyg till Wonderstruck blir en trea.

Så veckans bottenbetyg.

Det balanserar mellan en etta och en tvåa för Maze Runner: The death Cure.

Som vuxen känns det här oerhört fånigt. Ett gäng ungdomar ska frita en kompis i den ointagliga, nåja, staden där en diktator bor som försöker hitta ett serum mot en utplånande sjukdom.

Diktatorn använder ungdomar som försökspersoner i testerna. Men allt är väldigt överdrivet och nästan hurtigt. Så pass mycket att jag undrar vem man vänder sig till.

I två timmar känns det som en film för 11-åringar, sen kommer blodigare scener mot slutet och filmen är satt med 15-årsgräns.

Men den är betydligt sämre än Hunger Games och Divergent. Mitt betyg blir en tvåa. Den är årets fånigaste fantasy, men kanske roar den en fantasy-publik i femtonårsåldern.