Nya Karolinska stängs under ett dygn – it-systemet måste bytas

Det är en uppdatering av det krånglande it-systemet som tvingar Karolinska att stänga intaget och under 24 timmar kommer ambulanser att omdirigeras och all planerad vård ställs in.

Marie Bennermo är chefsläkare på Karolinska och säger till P4 Stockholm att målsättning är att sjukhuset ska kunna ta hand om sina patienter genom att omdirigera dom till Huddinge och att använda sig av den gamla sjukhusbyggnaden. Samtidigt pågår det en dialog med andra vårdgivare i länet kring hur sjukhusen ska kunna samarbeta på bästa sätt.

Det är det ett krånglande IT system som drabbat Karolinska och efter upprepade försök med att justera utrustningen har leverantören nu kommit till den punkt där man istället byter ut all utrustning.

Det är inte första gången som IT-systemet krånglar på sjukhuset. I mitten av november förra året drabbades Karoliska av nätverksproblem som gjorde att hjärtrytmövervakningen inte fungerade.

Socialdemokraterna i det Alliansstyrda Stockholms län har tidigare krävt att all fortsatt inflytt in på Nya Karolinska upphör innan it-systemen fungerar som de ska.

Malin Frenning är Landstingsdirektör i Stockholms Län och säger att hon hoppas att man nu kommer få ordning på IT-problemet.



Samtidigt säger Finansminister Magdalena Andersson (S) att hon vill se en statlig granskning av Nya Karolinska.