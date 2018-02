JUST NU: Jireel, Zara Larsson, Tove Lo och Europe prisade på Grammis

Tove Lo sa när hon tog emot priset för årets pop på galan.

-Jag vill tacka alla starka tjejer och killar som varit en del i min musik.

Andra Stockholmare som under kvällen har fått ta emot Grammis är:

Goran Kajfes för skivan "Subtropic Arkestra - The reason why vol. 3" i kategorin Årets jazz.

Veteranerna Europe prisades med Grammisen för senaste skivan "Walk the earth" i årets hårdrock/metal.

En av kvällens mest populära pristagare är Lisa Ekdahl som fick ta emot pris i kategorin årets folkmusik/singer songwriter för plattan "När alla vägar leder hem".

Även pristagaren i årets nykomling kommer från Stockholm och Rågsved. Statyetten gick till Jireel som är 17 år och kan kalla sig Grammisvinnare.

-Jag vill tack min mamma som har varit en stor inspiration för mig. Hon är det dyraste jag har, sade han i sitt tacktal.

Artikeln uppdateras...