Katastrofal Fifty Shades och berörande porträtt

Vi börjar med den chilenska filmen En fantastisk kvinna, som tävlar mot The Square om en Oscar för bästa utländska film.

Filmen handlar om Marina och hennes kärlek, Orlando, som skulle kunna vara hennes pappa och som en dag plötsligt segnar ner på golvet och sedan avlider inne på sjukhuset.

Orlandos familj vill inte veta av Marina, som är en transkvinna, och de accepterar inte henne och kärleken till Orlando. Marina får kämpa för att ta farväl av Orlando och för att få vara den hon är.

Östlunds The Square är mer uppseendeväckande och mer originell än En fantastisk kvinna som är mer traditionellt berättad. Men Daniela Vega gör ett levande och berörande porträtt av Marina och mitt betyg till En fantastisk kvinna blir en fyra.

The Disaster artist är en film om Tommy Wiseau, mannen som bekostade och gjorde det mesta i filmen The Room, av många kallad världens bästa sämsta film.

Det är en film som blivit kult och visas igen och igen för en publik som älskar att skrika replikerna och kasta skedar på duken. Tommy Wiseau själv är ett mysterium: ingen vet vem han är, hur gammal han är, var han kommer ifrån och hur han fick råd att göra en egen långfilm.

James Franco har tagit sig an denna kult-regissör och spelar honom i filmen, och kvalitetsmässigt är The Disaster artist så mycket bättre än The Room. Jag sökte upp The Room på nätet efteråt och den var så dålig som det påstås i filmen. En del avsnitt i The Disaster artist är också plankade från filmen.

Det är ett både varmt och komiskt porträtt av The Room-skaparen. Mitt betyg blir en fyra.

Och så filmen som är som en påkostad mjukporrs-såpa: Fifty Shades Freed.

Ja, här finns inga problem som är för stora. Vill han kontrollera och dominera ditt liv, inga problem. Antingen säger man att man vill ha lite eget space eller när det kommer till sex – yes,sir.

Och kompisens notoriskt otrogna pojkvän trollar fram en ring och allt blir bra. Och så kidnappas det – inga problem – en liten pistol i handväskan och pang i benet, så svimmar den vilt stirrande kidnapparen av.

Fifty Shades Freed är för de som vill ha lyxsex av det snällare slaget på en stor duk, och inte bryr sig om att handlingen är fullständigt utan reson och kemi. En etta i betyg.

The Florida Project utspelar sig på och kring ett motell i Florida. Solen steker asfalt och uteplatser och vi möter Moonee, en sexårig tjej som flänger runt och slänger käft med andra barn och vuxna.

Hennes mamma Halley är ständigt pårökt och har en låt-gå-attityd när hon inte får ett utbrott. Willem Dafoe spelar motellets allt-i-allo, en härdad man som ställer upp och tar sina gäster i försvar när de inte går för långt.

I The Florida Project vräks det på med färg och plast och motellet är rosa, och trots att Moonee och mamma Halley är ganska jobbiga så är det ändå lite skönt att hänga med de ett tag. Mitt betyg till The Florida project blir en fyra.

Jag avslutar med en film av den österrikiske regissören Michael Haneke. Det handlar om Happy End, en psykologisk nästan klinisk thriller. En rik familj utan känslor och lyhördhet närmar sig katastrofens rand, men frågan är om de själva vill inse det.

Här finns en gammal patriark som bara vill dö, en krass gammal mumie som berättar för 13-åriga barnbarnet att han kvävde farmor av barmhärtighet. Och barnbarnet är inte mycket bättre hon.

Det här är isande och skickligt gjort, med bland andra Isabelle Hupert i en av huvudrollerna. Jag ger Happy End en femma i betyg.

Det är en film som är krävande och kanske svår att ta till sig, men den har några scener som etsar sig fast. Inte minst slutet, det glömmer man inte.

