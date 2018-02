Polarpriset till Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut

– Det är en ära att få ett sådant här pris, efter bara 38 år in i karriären när vi precis börjat. Det är väldigt coolt, säger Lars Ulrich om att Metallica tilldelas Polarpriset.

Metallica grundades 1981 av Lars Ulrich och James Hetfield och två år senare släppte bandet sitt debutalbum "Kill 'em all".

I nomineringen skriver Polarprisets jury:

"inte sedan Wagners känslostormar och Tjajkovskijs kanoner har någon skapat musik som varit så fysisk och ursinnig, men ändå samtidigt tillgänglig".

1991 släppte bandet "The black album" – en försäljningsframgång som innebar att bandet lyckades locka nya lyssnare med låtar som "Nothing else matters".

I början av 2000-talet var Metallica ett av flera band som tydligt tog strid mot piratkopiering när man stämde fildelningssajten Napster för att olovligen ha spridit bandets musik.

Några år senare släpptes lyckades Metallica göra ett avtryck inte bara i musikvärlden utan också i musikdokumentärvärlden. I dokumentären "Some kind of monster" som släpptes 2004 fick tittare tillträde till bandets interna problem - problem som bandet senare lyckades överkomma.

Årets andra pristagare, Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul och dess ledare Dr Ahmad Sarmast, startades 2010 med stöd av Världsbanken, och undervisar ungdomar i både klassisk västerländsk och traditionell afghansk musik.

Hälften av platserna på Afghanistans nationella musikinstitut är vikta för flickor och för dem från fattiga familjer och ett flertal före detta gatubarn går nu på institutet.

– Jag ville skapa en musikutbildning för alla barn, oavsett kön, etnicitet, sociala förhållanden eller religion, berättade Dr Ahmad Sarmast för Sverige Radio för ett år sedan.

Tre år efter att institutet grundades turnerade eleverna i USA, och har sedan dess anordnat turnéer både i regionen och i Europa.