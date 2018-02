Rekordmånga bedrägerianmälningar i Stockholm

Januarisiffrorna är de högsta siffrorna sedan Nationellt bedrägericenter, NBC, började följa utvecklingen av bedrägeribrott 2014.

Bedrägerierna är fler än någonsin och består av olika former av identitetsintrång, ofta genom kreditköp i andra personers namn och genom så kallade CNP-bedrägerier,Cards Not Present, som innebär att stulna kortuppgifter används för köp på nätet. Under januari anmäldes det drygt tvåtusentvåhundra brott bara i Stockholm Län. En ökning med drygt fyrahundra anmälningar jämfört december förra året.

Även bedrägeri via internet, som till stora delar består av annonsbedrägerier, har ökat. I januari anmäldes det femhundrafyrtio brott i Stockholms län som alla var olika former av annonsbedrägerier exempelvis via Blocket, Tradera och Facebook.

Även bedrägerierna med fakturor har ökat och det är inte bara företag som drabbas utan även privatpersoner . I januari kom det in över tvåhundrafemtio anmälningar till Stockholms polisen om fakturabedrägeri.