Just nu: Totalstopp på E4 efter masskrock

Det är besvärligt på många håll i trafiken i länet just nu. På E4 i höjd med Rotebro, riktning mot Arlanda, norr om Stockholm har mellan 30 och 40 bilar krockat i en seriekrock. De som kan uppmanas att ta en annan färdväg.

– Det är massor med bilar inblandade. Räddningstjänst är på väg dit, och det är totalstopp på platsen, säger Patrik Larsson på Trafikredaktionen.

Många ringer in till Trafiken och rapporterar om flera olyckor i länet. På E4 mellan Måby och Arlanda står bilar i båda körfält efter en seriekrock. Likaså på länsväg 265 vid Hagby.

Flera bilar ska vara inblandade i en olycka vid Glädjens trafikplats, mot Arlanda.

Kraftigt snöande orsakar även störningar i flygtrafiken till och från Arlanda, uppger Swedavia för TT.

Snöandet har gjort att flera avgångar från Arlanda ställts in under måndagsmorgonen. Avgångar till bland annat Ronneby, Åre, Tallinn, Düsseldorf och Sundsvall har ställts in.

Artikeln uppdateras