Fentanylsäljare åtalas efter flera dödsfall

Fentanyl är från början ett starkt smärtstillande medel som används inom vården. Men olika nätdrogsvarianter av fentanyl har tagit steget ut på den illegala marknaden, och lett till många dödsfall. För med sin enorma styrka — 50 gånger mer potent än heroin — är drogen extremt svår att dosera.

Från januari till och med november förra året dog 93 personer av fentanylanaloger, alltså varianter av fentanyl. 2016 dog 76 personer av detsamma, visar statistik från Rättsmedicinalverket.

Åklagaren Tomas Malmenby lämnar i dag in åtal mot två män från Stockholmsområdet, för grovt vållande till annans död i flera fall. Under sommaren och hösten 2016 sålde männen fentanylanaloger till unga personer via internet.

Flera personer runt om i landet förgiftades och dog. Dödsfallen inträffade i Mullsjö, Hörby, Motala, Orsa, Ale, Halmstad, Åre och Stockholm, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Under den tiden männen sålde fentanylanalogerna var dessa varken klassade som narkotika eller hälsofarlig vara.

Skillnaden mellan att sälja Fentanyl och andra droger som till exempel heroin är att Fentanyl är otroligt svårt att dosera rätt. Något som kraftigt ökar risken för dödsfall.

Bara ett par korn av drogen kan vara tillräckligt för ett rus, och vid överdos slutar man att andas.

– Fentanyl skiljer sig på det sättet att det är väldigt potent och en väldigt liten mängd kan vara dödlig, sade Lotta Karlsson, kammaråklagare på utvecklingscentrum i Stockholm, till P4 Stockholm nyligen.