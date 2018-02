Bandvagnar kallas in i Stockholm

Vanligtvis står de sex bandvagnarna i Borlänge men har under morgonen flyttats närmre Stockholm om de skulle behövas sättas in.

– De kan sättas in för att hjälpa transportera medicin och mat, för personer som bor lite avsides och har svårt att ta sig fram. Än har vi inte fått in en förfrågan om att sätta in någon, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Vad tror du, kan de komma att behövas?

- Vi tar beslut per timme just nu när det gäller trafiken och framkomligheten. Ena sekunden kan solen skina och i nästa stund så blåser det hårt så att man inte kan se något alls. Det är svårt att prognostisera framåt, säger han.

Bandvagnarna är till för sjuktransporter, mattransporter och liknande ärenden där vanliga fordon inte kan ta sig fram.

Samtidigt lyser solen i Södertälje där snöröjarna just nu kan ta det lugnt.

- Det är blå himmel här. Enligt prognosen skulle vi fått snö på morgonen men vi har inte fått något. Vi har en 60-65 ekipage som nu står och väntar, säger Mats-Ola Svensson, vinterplanerare vid Södertälje kommun.

I Haninge har det snöat under hela morgonen och förmiddagen.

- Det vräker ner. Vi har 35 plogar och lastbilar ute och 10 handskottar-gäng som tar trappor och liknande. Så vi har full styrka, säger Peter Sielk, arbetsledare vid vägavdelningen i Haninge kommun.

De planerar för mer snö under eftermiddag och kväll och uppmanar all som behöver resa att åka kollektivt. Samtidigt är det få som har ringt om att de är insnöade.

- Det är förvånansvärt lugnt. Jag tror folk har förstått alla varningar i tv och radio, säger han.