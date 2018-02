Tung trafik omdirigerades på grund av halt väglag

Klockan 21:15 meddelade polisen att länsväg 225 åter är öppen för all trafik, alltså även tunga lastbilar. Tidigare under kvällen omdirigerades tung lastbilstrafik för att minska risken för trafikstopp vid eventuella avåkningar.



Busstrafiken i Nynäshamn var inställd under eftermiddagen och kvällen på grund av det hala väglaget. På tisdagkvällen är det ännu inte klart om bussarna i Nynäshamn kommer att gå under onsdagen.