Nu drar Tove Styrke på USA-turné med Lorde

Artisten Tove Styrke radar upp framgångar just nu. Nyligen prisades hon på P3 Guld, hennes låt Say My Name utsågs av Rolling Stone Magazine till en av fjolårets bästa låtar i USA och nu drar hon på turné i USA ihop med Lorde - en av hennes stora idoler.

– Jag fick frågan från hennes team om jag ville öppna - och då sade jag "ja" illa kvickt!

– Hur ska det bli att åka på den här turnén?

– Det känns så kul. Det kommer att bli en väldigt bra show. Jag har de här låtarna ute som folk faktiskt har hört och gillar svinmycket, säger hon i intervjun som sänds i en längre version i Musikplats Stockholm den 2 mars.

Mer Musikplats Stockholm