Låga resultat för skolor som får mycket extra pengar

– Vi vill gärna veta hur resurserna används. För om resultatet är detsamma och man har mer resurser än andra skolor så är det något som inte stämmer, säger Amin Ahmed som har fyra av sina barn i Hjulsta grundskola.



I Stockholms stad får skolor extra pengar baserat på en rad faktorer hos eleverna på skolan, såsom om de är invandrare, om vårdnadshavaren får ekonomiskt bistånd och även föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar in för hur mycket pengar en skola får.



Hjulstaskolan och Rinkebyskolan är två av de skolor i Stockholm som får allra mest pengar i socioekonomisk ersättning. Runt 50 000 kronor extra per elev för förra läsåret. Det kan jämföras med snittbeloppet för en kommunal stockholmsskola som var 15 120 kronor för förra läsåret. Det visar siffror som P4 Stockholm har begärt ut från Stockholms stad.



Skolorna väljer själva vad de vill använda pengarna till. På till exempel Rinkebyskolan används ersättningen till en högre lärartäthet berättar rektor där.



Rektor måste redovisa till staden vad pengarna används till och staden gör en uppföljning och jämför vad pengarna lagts på och vad som ger resultat, säger socialdemokratiska skolborgarrådet Olle Burell till P4 Stockholm.



Men det finns inget prestationskrav för vad skolorna ska uppnå i form av andel elever med behörighet till gymnasiet säger Olle Burell:



– Det givna målet är ju att alla elever ska få bra betyg och bli godkända i alla ämnen och få gymnasiebehörighet. Det är ju det som alla skolledare och lärare jobbar för varje dag.



Men även om de inte lyckas med det så får de pengarna?



– Du efterfrågar någon slags bestraffningsmetoder?



Nej det jag undrar är, många verksamheter har krav på mål de ska uppnå för att få extra pengar, varför är det inte så för skolorna?



– Det vi gör nu i den här majoriteten det är att ett: kräva att rektorn, innan man går in i verksamhetsåret, talar om hur har jag tänkt att använda de här pengarna så att de inte går ner i ett svart hål. Och för det andra, att vi följer upp vilka av de här satsningarna som ger störst effekt, säger Olle Burell.