Djurgården till semifinal i Svenska cupen

Djurgården-Häcken 1-0 (0-0)

1-0 Tino Kadewere (77).

I Djurgården har det varit rena rama sjukstugan och den senaste att insjukna i influensan var mittfältaren Kevin Walker. Det gav två nykomlingar chansen från start för första gången, Jonathan Ring och Fredrik Ulvestad.



Häcken-tränaren Andreas Alm sade före matchen, till C More, att laget tränat på ”tempo, tempo, tempo” inför matchen. Och det var också Häcken som hade det högsta tempot inledningsvis. Det gav flera chanser – Paulinho sköt utanför och Alhassan Kamara både nickade och sköt utanför.



Även vänsterbacken Adam Andersson fick på ett bra långskott som Djurgårdenmålvakten Andreas Isaksson tippade till hörna.



Djurgården fick också till ett par målchanser i första halvlek, Kerim Mrabti som nickade över och Tinotenda Kadewere som sköt från straffpunkten, men bollen tog på en Häckenförsvarare och målvakten Peter Abrahamsson kunde rädda.



Djurgården-tränaren Özcan Melkemichel sade inför den andra halvleken, till C More, att han ville se mer beslutsamhet i den sista tredjedelen av planen.



Han fick som han ville. Djurgården hade anfall efter anfall, dock inga som resulterade i några vassare chanser.



Inte förrän i den 76:e minuten då Mrabti petade fram bollen till Kadewere som helt fri kunde slå in 1-0 bakom den utrusande Häcken-målvakten. Det var Kadeweres tredje mål i Svenska cupen i år.



I semifinalen väntar vinnaren i tisdagens möte mellan AIK och Örebro.