Otäcka scener på AIK-matchen under tisdagen

Örebros Michael Omoh kom helt feltajmad in i en duell med Jesper Nyholm och stämplade AIK-försvararen på högerbenet - som såg ut att gå rakt av.



– Man ser ju direkt att benpipan står åt ett annat håll, det är inget man vill att en annan spelare ska drabbas av. Det är jättetråkigt, säger ÖSK:s Michael Almebäck till C More.



Nyholm blev liggande med svåra smärtor medan Omoh verkade förkrossad över vad han hade ställt till med. Nigerianen fick samtidigt rött kort och visades ut för förseelsen.



Matchen slutade 2–0 till AIK som möter Djurgården i semifinal.