Benjamins lycka - fick äntligen köra live med bandet

Bara några dagar efter segern in Melodifestivalen tog Benjamin Ingrosso med sitt band till Musikplats Stockholm för en direktsänd livekonsert. Och då körde de givetvis vinnarlåten Dance You Off - något som Benjamin sett fram emot länge.

– Jag och mitt band har kört i snart tre år så det är kul att vi gör det här tillsammans, sade Benjamin.

I Melodifestivalen gjorde Benjamin Ingrosso sitt nummer på egen hand - utan sitt band. Då handlade det mesta om själva numret - om dans, ljus, bild och kameravinklar. Hans glädje över att återförenas med gänget gick inte att ta miste på under radiospelningen - och inte heller mötet med publiken.

– Tack så mycket. Vad fina ni är! Puss!, ropade Benjamin från scenen efter konserten.

