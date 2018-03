Djurgården bröt derbysvit mot AIK

Tino Kadewere och Kerim Mrabti satte målen i 2—0-segern i Svenska cupen-semifinalen på Friends arena.

– Jag har aldrig sagt att det finns spöken, säger tränaren Özcan Melkemichel till C More.

Efter sex och ett halvt år, och tolv allsvenska möten, vet nu Djurgården hur det är att vinna ett derby mot huvudstadsrivalen AIK.

Anfallsduon Tino Kadewere och Kerim Mrabti blev blårändernas målskyttar i 2—0-segern på Friends arena i Svenska cupens semifinal.

– Det känns härligt och fantastiskt, det är stort. Jag har aldrig sagt att det finns spöken, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel till C More.

Efter en mållös första halvlek — försenad med 58 minuter på grund av tät rökdimma från bengaler under det stängda arenataket — så behövde Tino Kadewere bara 30 sekunder på sig för att springa ifrån AIK:s mittback Per Karlsson och snedskjuta in 1—0 med en vänstervolley i början av andra halvlek.

I 68:e minuten satte sedan Kerim Mrabti 2—0 bakom AIK:s målvakt Oscar Linnér som i den första halvleken räddat en straff från Mrabti efter att AIK:s mittfältare Rasmus Lindkvist på ett uppseendeväckande vis tagit ned bollen med händerna i eget straffområde.

Hemmalaget hade chansen att reducera från straffpunkten med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid. Men den tidigare landslagsmålvakten Andreas Isaksson räddat på ett liknande vis som Linnér och matchen inför 21 200 åskådare slutade 2—0.

– Vi har spelat fem matcher nu (i Svenska cupen) och fortfarande inte släppt in mål. En match till så kanske vi når äran, säger Tino Kadewere till C More.

Djurgårdens 2—0-seger i Solna var lagets första mot AIK sedan Kennedy Igboananike sköt 1—0 på nu nedrivna Råsunda fotbollsstadion i september 2011. När Stockholmslagen näst senast möttes i Svenska cupen, kvartsfinalen 2003, vann Dif med 2—1 efter förlängning.

Djurgården, som inte vunnit cupen sedan 2005, ställs nu mot regerande svenska mästaren Malmö FF. MFF som slog ut regerande cupmästarlaget Östersund med 1—0 på bortaplan under lördagen.

– Malmö är ett bra lag, men vi ska jobba hårt, säger Kadewere.

Var finalen den 10 maj ska spelas lottas på den allsvenska upptaktsträffen på onsdag.