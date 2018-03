Dörren öppnades för John Lundvik - fick chansen och tog den

Artisten och låtskrivaren John Lundvik är kvar i lyckoruset efter Melodifestivalen, där han med låten My Turn slutade trea efter förhandsfavoriterna Benjamin Ingrosso och Felix Sandman.

För tio år sedan flyttade John Lundvik upp till Stockholm från Växjö för att söka lyckan inom musiken. Och en dag tog han sig ut till hitmakaren Jörgen Elofssons studio på Lidingö.

– Jag knackade dörr och en av dörrarna var Jörgens. Vi fattade tycke för varandra och blev bra vänner. Han är en legend och förebild och har ett CV som är helt fantastiskt, säger John Lundvik och syftar på hans samarbeten med stjärnor som Britney Spears, Celine Dion, Agnetha Fältskog, Kelly Clarkson och många andra.

Jörgen Elofsson fick så småningom uppdraget att skriva en låt till ett mycket speciellt bröllop och ville gärna ha med John Lundvik i arbetet. Låten de gjorde var When You Tell The World You're Mine som sjöngs av Björn Skifs och Agnes Carlsson under konprinsessan Victoria och prins Daniels vigsel i Storkyrkan 2010.

– Det var magiskt. Jag är så lycklig över att ha fått vara en del av det. Vi kompletterade varandra under åren vi jobbade ihop. Vi gjorde musiken till Snabba Cash också, säger han om samarbetet med Jörgen Elofsson.

Den 13 april återvänder John Lundvik till Musikplats Stockholm för en direktsänd livekonsert - och då lovar han att göra sin egen version av bröllopslåten.

– Jajamensan! Det ser jag fram emot!

Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever radiospelningen på plats i Radiohuset.

Mer Musikplats Stockholm