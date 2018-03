Rocklegenden Jerry Williams är död

"Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström (Jerry Williams), efter en kort tids sjukdom, lämnade oss igår söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred", skriver Blixten & Co i ett pressmeddelande.

Med sina över 50 år på scen som artist, blev Jerry Williams en av Sveriges mesta rockstjärnor. Många av hans låtar är älskade av svenska folket, till exempel 'Did I tell you' som toppade svenska singellistan när den kom 1988. Williams har vunnit två grammisar, senast 2010 då han tilldelades "Årets hederspris".

– Det var den mest generösa, riktiga, människa jag någonsin träffat, tror jag. En ödmjuk, inlyssnande, fantastisk, empatisk person. En väldigt speciell människa, säger sångerskan Malena Ernman till nyhetsbyrån TT.

När Malena Ernman läste "Nyårsklockan" på Skansen i Stockholm 2015 hoppade Jerry Williams in och gjorde en duett med henne, som de tidigare hade spelat in på skiva.

Det var som frontfigur i bandet The Violents som Jerry Williams slog igenom i början av 1960-talet. Sångaren har även varit en del av banden Alarm och Roadwork. Genom åren har det blivit ett tjugotal album och flera folkparksturnéer.

De senaste åren har Jerry Williams medverkat i flera shower och varit ute på turné. En kvarts miljon fans köpte biljetter till "Jerry – The Farewell Show", som blev en succé och fick förlängas. Hans senaste album "Ghost rider" släpptes 2015 och möttes av fina recensioner i medier.