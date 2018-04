Sjunger bröllopslåten han skrev till Victoria och Daniel

John Lundvik slutade trea med My Turn i Melodifestivalen 2018. Nu följer han upp succén med livekonsert i Musikplats Stockholm den 13 april.

Under det direktsända radiogiget finns My Turn med i låtlistan, liksom den mäktiga balladen When You Tell The World You're Mine som John Lundvik skrev ihop med Jörgen Elofsson till kronprinsessparets bröllop 2010. Sången framfördes då under vigseln i Storkyrkan av artisterna Agnes Carlsson och Björn Skifs.

– De är två av mina idoler. Jag är enormt stolt över att de gjorde den. Men nu är det min tur att göra en tolkning själv, säger John Lundvik till Musikplats Stockholm.

Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever spelningen på plats i Radiohuset.

