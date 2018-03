Kristna samfund växer – trots att fler lämnar Svenska kyrkan

– Bland annat har vi ett samarbete med en etiopisk luthersk kyrka som tillbringar mycket tid här hos oss, och vi har en ortodox församling som träffas en gång i veckan här då de ber och så har de ett möte efteråt där de pratar om hur man är snäll mot andra människor, säger Malin Strindberg som är kyrkoherde i Skärholmens församling.



Under flera år har medlemsantalet i Svenska kyrkan ständigt sjunkit. Samtidigt har medlemsantalet i andra kristna samfund ökat.



Till exempel har medlemsantalet i olika ortodoxa och österländska kyrkor ökat med nästan 33 000 medlemmar till över 140 000 mellan åren 2005 och 2015. Medlemsantalet i den romersk katolska kyrkan har ökat med nästan 30 000 medlemmar till över 113 000 under samma period. Det visar siffror från myndigheten för stöd till trossamfund.



– Det som vi kan kalla för de nygamla kyrkorna alltså den katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan, deras medlemmar har ju ökat genom inflyttning hit till Sverige, alltså att människor tar med sig sin religion från ett annat land, säger Malin Strindberg.



Malin Strindberg säger att det här gör att även de gudstjänster som Svenska kyrkan håller i Skärholmen ofta är välbesökta. För när det är större kristna högtider som påsk och jul är det svenska kyrkan som håller i gudstjänsterna. Malin Strindberg är inte heller avundsjuk på kyrkor som växer när hon jobbar i en kyrka som tappar medlemmar, även om just Skärholmens församling växer enligt henne.



– Nej, vi tror ju på samma gud och våra kyrkor är ju bara organisationer, de är inga självändamål. Hur vi träffas och firar gudstjänst är inte det viktiga, utan det viktiga är att vi firar gudstjänst och att vi är kristna människor, säger Malin Strindberg.