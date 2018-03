Lidingö har rätt att säga upp nyanländas hyreskontrakt

I domen skriver förvaltningsrätten att det saknas bestämmelser i bosättningslagen som reglerar hur länge en nyanländ har rätt att bo i bostaden, även om permanenta bostäder är lagens intention.

Förvaltningsrätten ger alltså Lidingö rätt att säga upp hyreskontrakten, något som välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M).

– Det är naturligtvis skönt att veta att vi har gjort en bedömning och tolkat lagen på ett korrekt sätt. Efter de här två åren i etableringstiden är man att ses på som vem som helst i Sverige, säger Anna Rheyneuclaudes (M).

För två år sedan trädde bosättningslagen i kraft. Den innebär att alla kommuner i landet ska ta emot nyanlända och ge dem bostad.

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige får under två år särskild hjälp av bland annat Arbetsförmedlingen och kommunerna att komma in i samhället, under det som kallas för etableringsperioden.

En del kommuner, bland annat Lidingö, Täby och Nacka, har tolkat bosättningslagen som att de bara är skyldiga att se till att de nyanlända har bostad under de två åren. Lidingö har därför sagt upp lägenhetskontrakten för de nyanlända efter två år.

Men Miljöpartiet på Lidingö tycker att kommunen tolkat lagen fel, och överklagade till förvaltningsrätten.

Patrik Sandström är Miljöpartiets gruppledare i Lidingö. Han är besviken på domen.

– Vi tycker att det var en tunn dom, man tog inte upp kommunens ansvar alls, vilket betyder i praktiken att kommunen själv kan bestämma om de vill ta emot en vecka, två år eller permanent, säger Patrik Sandström (MP).

– Vi kommer att överklaga till kammarrätten. Det här är ju ett principfall också som behöver ses över av högre instans, säger Patrik Sandström.

Även Mats Gerdau (M), kommunstyrelseordförande i Nacka, välkomnar domen.

– Man måste ordna sitt boende själv, det vore faktiskt orimligt att ställa en grupp före en annan. Att vissa ska ha möjlighet till permanenta bostäder när andra inte har det, säger Mats Gerdau.