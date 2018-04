Hela konserten med John Lundvik

Låten My Turn tog sig upp på prispallen i Mellon 2018 och John Lundvik fick sitt breda genombrott efter många år bakom kulisserna som låtskrivare åt andra.

Utöver My Turn gjorde John Lundvik låtar som With You och Friday, Saturday And Sunday under radiogiget. Han bjöd på ett par sköna John Legend- och Marvin Gaye-covers och dessutom den stora överraskningen When You Tell The World You're Mine som han var med och skrev till kronprinsessparets bröllop 2010. Den mäktiga balladen framfördes under vigseln i Storkyrkan av Agnes Carlsson och Björn Skifs.

– De är två av mina idoler. Men nu är det min tur att göra den, sade John Lundvik med ett stort leende i en intervju inför sin medverkan i Musikplats Stockholm.

