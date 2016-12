Stormen Urd lämnade ett blött spår i Göteborg

Det råder inte längre stormvarning i Bohuslän och Göteborg och SMHI nedgraderade till en klass 1-varning för mycket hårda vindar, för att sedan ta bort varningen helt.



Räddningstjänsten i storgöteborg har under kvällen och natten fått många samtal gällande vattenfyllda källare på grund av höga vattennivåer men få samtal på grund av den kraftiga vinden. Inga personskador har rapporterats i samband med dessa samtal i natt och igår kväll.

På kustbevakningen berättar man att man inte behövt åka ut alls trots nattens väder.

En del vägar har varit avstängda på grund av översvämningar, men enligt trafikverket har det i stort sett flutit på bra.

Men på Södra Hamngatan i centrala Göteborg igår kväll fick all spårvagnstrafik ställas in i när vattnet från kanalen forsade in över vägen och spåret upp mot husfasaderna.

Edward Sundby var en av de nyfikna som trotsade myndigheternas rekommendationer och gav sig ut i stormen.

Han var mest orolig för vattenskador i sitt hus i Bergen, i Norge. Men han var också kritisk till bristen av skyddsvallar mellan kanalen och Södra Hamngatan.



– Egentligen är inte stormen så farlig, men det skrämmande är mest vattenmassorna som kommer.