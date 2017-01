Vad saknar just du som lyssnar? Vilka personer skulle du vilja att vi bjöd in till morgonprogrammet och vilka ämnen är viktiga för just dig?

Ring och berätta det för mig nu på en gång, så tar vi med oss det.

Ring på och snacka med mig mellan 07.40-08.30, måndag morgon.

eller mejla mig på karin.forsmark@sverigesradio.se.