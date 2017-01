Kommuner använder skyddat varumärke

– Folk säger till oss "har ni också After Dagis?" Det är inte vi som har tagit det utan det är vi som äger konceptet och namnet, säger Nasrin Barati på teatern.



After Dagis är ett koncept med pannkakor och teater för yngre barn och deras föräldrar. Nasrin Barati, som grundat Teater Sesam, fick namnet After Dagis registrerat i januari 2007 hos Patent- och registreringsverket. Och den registreringen gäller fortfarande.



After Dagis är därmed varumärkesskyddat och den som använder namnet utan tillstånd kan få betala skadestånd. Men något sådant är inte Nasrin Barati och hennes kollegor på teatern intresserade av, säger hon.



– Det handlar inte om pengar utan det handlar om respekt och om att vara juste mot varandra, säger hon.



I hela Sverige har ett antal kommuner verksamheter för barn under namnet After Dagis. Nasrin Barati säger att hon inte känner till alla men har talat med en del av kommunerna. Nu hoppas hon få kontakt med flera.



– Jag hoppas att de hör detta och att de ringer oss. Jag kan vara juste och säga att "ni kan behålla konceptet men gärna byta namn", säger hon.



I Östergötland har Kinda och Norrköpings kommuner använt namnet After Dagis. I Kinda kommun är Tommy Johansson tillfördordnad kommunchef. När varumärkesintrånget nu blivit känt så rättar man till felet, säger han.



– Det har tryckts upp några affischer med namnet After Dagis och vi plockar ner sådant. För det är självklart inte ok att vi håller på med varumärkesintrång. Vi visste inte om det här helt enkelt.



– Jag kommer att ta upp det här i vår ledningsgrupp så vi ser att vi inte på andra områden gör liknande saker, säger Tommy Johansson.