Hård arbetsmiljö för hotellstädare

Hotell och restaurang har gjort en enkät bland 300 hotellstädare i hela landet och som visar att 85 procent av städarna har smärtor de tror har med jobbet att göra.

Bara en av tre uppger att de får tillräckligt med rast och var tolfte städare har blivit sexuellt trakasserad.

Marie Birgersson är ombudsman i Hotell och restaurangfacket i Göteborg och säger så här om arbetstakten:

– Arbetstakten har ju blivit högre, för hotellen har ändrat städrutinerna, förr så städade man på samma vis på stanna- och avreserum, om en gäst stannar kvar några nätter så städar men det också, men nu går man bara in och tittar till det och konsekvensen blir att det blir smutsigare och tar längre tid att städa när han reser då. Det har gjort att man lagt in fler rum att städa.



I genomsnitt 19 rum per dag ska städas på ett arbetspass och två av tre städare får inte lämna ostädade rum om arbetstiden inte räcker till. En typisk städare är en 43-årig kvinna som jobbat i tio år eller mer. I Årets enkät så har HRF för första gången frågat om städarna blivit sexuellt trakasserade:

– Vi har lyft frågan generellt i branschen om sexuella trakasserier och det vet vi att det förekommer och det är oacceptabelt i sig, men enkäten visa att var tolfte person har blivit utsatt för detta och det är anmärkningsvärt.

Du är ju ombudsman och har försökt få medlemmar som städar ute på hotellen att ställa upp på intervju för Sveriges Radio men det har inte gått...

– Nej de trivs ju med sina arbetsuppgifter och kolleger och skulle man då välja att kritisera och säga att jag har bedrövligt ont i ryggen, ja det är svårt för dom.