Studenterna känner på framtiden

År 2030 beräknas det finnas ett underskott på ingenjörer på 50 000 bara i Sverige. På mässan CHARM har studenterna möjlighet att möta framtida arbetsgivare och fundera på vad de skulle vilja jobba med.

Årets tema är The world is yours, och projektledaren Vania Khairallah menar att det handlar om ingenjörers arbetsmarknad.

– Världen är din som ingenjör. Du kan göra vad du vill och det är internationellt konkurrenskraftigt det du gör, säger Vania Khairallah.

Hon tror att mässan hjälper många studenter att få upp blicken för olika företag och arbeten man kan ha som ingenjör.

– Jag tror på den fysiska kontaken och dialogen, och det är den som leder till nya tankar och ideér, säger hon.