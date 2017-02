Hundratals yttranden inför Västlänkens miljödom

Ansökan, som handlar om projektets miljöpåverkan, behöver få ett godkännande med fastställda villkor innan järnvägen, som skall gå genom Göteborg, börjar byggas.

Yttrandena kan dels handla om att en är rädd för att sitt hus ska få skador under byggprocessen eller en stark oro över att bullernivåerna blir för höga. Andra tycker att arbetet kommer pågå för sent på kvällarna och är arga över att det skall grävas under just deras hus. Eller - som en hel del av yttrandena uttrycker sig: Västlänken bör inte byggas överhuvudtaget.

– Jag tror att ju mer medvetna folk blir om västlänkens nackdelar och gårdalänkens fördelar så kommer man fram till en slutsats att västlänken ska inte skall byggas. Jag tror själv att den aldrig kommer att byggas, säger Gunnar Anjou, en av initiativtagarna till den så kallade Gårdagruppen.

För några år sedan skrev Gunnar en debattartikel om västlänken som publicerades i Göteborgs Posten där han gick hårt åt projekt Västlänken.

Ur det växte den grupp på ungefär 10 personer som idag kallar sig för Gårdagruppen. En grupp som inte bara hårt kritiserar i stort sett varje centimeter av det projekt trafikverket mejslat fram, de har dessutom arbetat fram, som de kallar det, ett eget alternativ till västlänken,

Gårdalänken.

De hoppas just nu på att förhandlingarna hos Mark och miljödomstolen kommer leda till att projekt västlänken helt avbryts, och att trafikverket, när de behöver tänka om, vänder sig åt deras håll.

– Vi menar att västlänken måste omprövas och vi tror att ett initiativ till omprövningen är behandlingen i mark och miljödomstolen. Det kan leda till att domstolen sätter så stora krav på västlänken att den inte går att genomföra helt enkelt säger Hans Cedermark, även han en del av Gårdagruppen.