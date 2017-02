Alicias mamma om Oscarsgalan

Skådespelerskan Alicia Vikander fick en Oscar förra året för bästa kvinnliga biroll i filmen "The danish girl". Det var 41 år sedan en svensk skådespelare vunnit det tunga filmpriset. Hennes mamma som också är skådespelerska satt bredvid Alicia under filmgalan. I Eftermiddagsprogrammet hör du hur det var för henne att följa sin dotter under galan.