Rosa protestmössan Pussyhat väcker engagemang och stickglädje över världen

På Världskulturmuseet i Göteborg övar kören i projektet I Can't Keep Quiet inför manifestationen 8 mars. Initiativet finns på flera håll runt om i Sverige.

82-åriga Marianne Pipping Ekström är en av dem som engagerat sig genom att lära ut stickning.

– Jag tycker det är en sån jädra kraft i att vi kan använda garn och stickor för att säga något i politiska sammanhang.

Och vad blir det för kraft?

– Gemenskapen! Och att det blir en röd eller rosa luva och att vi med det säger att "vi tar ingen skit", säger 82-åriga Marianne Pipping Ekström.

Det handlar om en stickad eller virkad rosa mössa med två små öron som föddes under presidentvalskampanjen i USA förra hösten.

Rörelsen har nu fått avknoppningar över i hela världen i olika initiativ med fokus på kvinnors rättigheter, där människor samlas för att sticka och virka.

Vännerna Nan Albertson och Louise Stjernborg älskar att sticka. Och den här kvällen hjälper dom stickovana som vill göra en egen Pussyhat – eller musmössa:

– Det är så många vinster med det här: kvinnor som kommer samman, vi lär oss ett hantverk, just många hantverk håller ju på att dö ut. Och blir vi också en enad kraft. Och så har vi kul!, säger Louise Stjernborg.

Startade i garnaffär

Pussyhat-rörelsen startade i USA i slutet av november förra året, som en reaktion på Donald Trumps famösa uttalande "grab them by the pussy" under valrörelsen. Under Women's March – en protestdemonstration i Washington, dagen efter att Trump installerats som president – blev mössan en symbol för rörelsen.

I Los Angeles har arkitekten Jayna Zweiman hunnit sticka 19 mössor hittills. Hon är en av grundarna till Pussyhat Project. Jayna genomgick rehabilitering efter en hjärnskakning förra hösten och tog med sin vän Krista Suh, på en virkningskurs i en garnaffär i Los Angeles. Där föddes idén och mönstret till det som blev musmössan.

– Det var viktigt att göra ett så enkelt mönster som möjligt, tillgängligt för så många som möjligt, berättar Jayna Zweiman.

Och många blev snabbt engagerade.

– Ett hantverk och processen att skapa något känns väldigt kraftfull. Att man faktiskt skapar något med sina händer, det gjorde att många ville vara med.

Projektet blev för henne och många andra ett sätt att manifestera mot presidentvalsresultatet. Men rörelsen har rört sig ut i världen, och nu är den rosa mössan en bredare symbol.

– Det här handlar om kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter och det sträcker sig långt bortom en enskild politiker, säger Jayna Zweiman

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars ordnar projektet en manifestation på sociala medier, med uppmaningen att fota sig med musmössa och lyfta en viktig fråga.

Världskulturmuseet i Göteborg vill samla in och bevara de svenska musmössorna för eftervärlden.

Enkel teknik bakom framgång

Att en huvudbonad fått sånt genomslag i en rörelse beror på att hantverket är tillgängligt för så många.

Det menar Johanna Rosenqvist, lektor i konsthantverkets teori och historia vid Konstfack och lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitet:

– Om du nån gång hållit i ett par stickor så ser du omedelbart att du skulle kunna göra en mössa. Det faktum att du själv kan skapa ett så kraftfullt visuellt protestredskap tror jag är avgörande.

Textilier är det vanligaste protestmaterialet.

Mönstret är gratis och numera vida spritt på nätet. På Youtube finns mängder av instruktionsfilmer till olika typer av hantverkande, så som till musmössan.

– Att folk vill fortsätta dela med sig av grepp, både enkla och avancerade, som man hittat i handböcker eller kommit på själva, det tror jag är jätteviktigt för spridandet av hantverket. Och känslan av att man förstår att man kan göra det själv, säger Johanna Rosenqvist.

Historiskt finns det mängder med exempel på hur olika typer av hantverkande haft roller i proteströrelser och manifestationer.

– Textilier är det vanligaste protestmaterialet. Varenda banderoll och fana består av textila materia, säger Johanna Rosenqvist.