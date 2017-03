Tisdagens SHL-snackisar: Djurgården vinnare i slutspelsjakten, Leksand klar seriejumbo och Växjö vinner serien

Så spelas sista omgången

Växjö-Malmö

HV71-Färjestad

Luleå-Rögle

Skellefteå-Djurgården

Karlskrona-Örebro

Linköping-Frölunda

Leksand-Brynäs

Kvällens matchfakta

Malmö-Färjestad 2-5 (0-1, 2-1, 0-3)

Första perioden: 0-1 (18.14) Milan Gulas (Marcus Nilsson, Jonas Holös) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1-1 (1.21) Ilari Filppula (Robin Alvarez, Frederik Storm), 1-2 (15.34) Joel Eriksson Ek (Jonas Holös, Per Åslund), 2-2 (18.02) Robin Alvarez (Andreas Thuresson, André Benoit) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2-3 (2.24) Alexander Johansson (Joakim Nygård, Johan Ryno), 2-4 (14.21) Johan Ryno (Mikael Wikstrand, Alexander Johansson), 2-5 (19.44) Rasmus Asplund (Mikael Wikstrand).

Skott: 35-34 (11-10, 15-12, 9-12).

Utv, Malmö: 2x2. Färjestad: 3x2.

Domare: Mikael Holm, Skärhamn, och Marcus Linde, Kungälv.

Publik: 5 940.

HV71–Luleå 6-0 (0-0, 2-0, 4-0)

Andra perioden: 1-0 (13.44) Mattias Tedenby (Adam Almquist), 2-0 (14.11) Oscar Sundh (Pär Arlbrandt, Ted Brithén).

Tredje perioden: 3-0 (9.38) Simon Önerud (Kristofer Berglund, Adam Almquist), 4-0 (13.04) David Ullström (Simon Önerud, Adam Almquist) spel fyra mote fem, 5-0 (15.18) Martin Thörnberg (Simon Önerud), 6-0 (18.56) Kristofer Berglund (Ted Brithén, Pär Arlbrandt) spel fem mot fyra.

Skott: 37-17 (15-4, 8-9, 14-4).

Utv, HV71: 4x2, 1x10. Luleå: 5x2.

Domare: Andreas Harnebring, Sigtuna, och Patrik Sjöberg, Gävle.

Publik: 5 917.

Rögle–Örebro 5-1 (3-0, 0-0, 2-1)

Första perioden: 1-0 (2.55) Bryan Lerg (Jack Connolly, Cade Fairchild) spel fem mot tre, 2-0 (12.46) Cade Fairchild (Felix Schütz, Jack Connolly), 3-0 (19.12) Sebastian Collberg (Filip Karlsson, David Åslin).

Tredje perioden: 4-0 (2.52) Alen Bibic (Daniel Sylwander), 5-0 (8.48) David Åslin (Anders Lindbäck), 5-1 (18.19) Johan Motin (Kalle Olsson).

Skott: 39-28 (14-6, 16-12, 9-10).

Utv, Rögle: 6x2. Örebro: 7x2.

Domare: Mikael Sjöqvist, Karlstad, och Daniel Winge, Leksand.

Publik: 3 399.

Växjö-Linköping 2-3 (0-0, 2-1, 0-2)

Andra perioden: 1-0 (0.14) Linus Fröberg (Tuomas Kiiskinen), 2-0 (6.41) Dennis Everberg (Emil Pettersson, Adam Brodecki), 2-1 (16.28) Anssi Salmela (Garrett Roe, Broc Little) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2-2 (14.54) Broc Little (Andrew Gordon, Anssi Salmela) spel fem mot tre, 2-3 (19.01) Garrett Roe (Niclas Lundgren, Broc Little).

Skott: 30-20 (12-7, 10-4, 8-9).

Utv, Växjö: 6x2. Linköping: 1x2.

Domare: Tobias Björk, Boden, och Pehr Claesson, Alvesta.

Publik: 4 354.

Brynäs-Karlskrona 5-2 (3-1, 1-0, 1-1)

Första perioden: 0-1 (3.08) Joel Kellman (David Printz, Henrik Nilsson), 1-1 (8.14) Jacob Blomqvist (Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm), 2-1 (14.06) Pathrik Westerholm (Ponthus Westerholm, Lucas Carlsson), 3-1 (15.31) Oskar Lindblom (Juuso Ikonen, Kevin Clark) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 4-1 (12.26) Juuso Ikonen (Oskar Lindblom, Kevin Clark) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 4-2 (5.51) Emil Larsson (Henrik Nilsson), 5-2 (8.05) Kevin Clark (Oskar Lindblom, Jesper Jensen).

Skott: 37-19 (14-7, 16-2, 7-10).

Utv, Brynäs: 2x2. Karlskrona: 4x2.

Domare: Wolmer Edqvist, Grums, och Johan Gossas, Stockholm.

Publik: 4 143.

Skellefteå AIK-Frölunda 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)

Första perioden: 1-0 (10.31) Pontus Petterström (Mark Katic, Johan Alm).

Tredje perioden: 2-0 (3.33) Joakim Lindström (Oscar Möller, Pär Lindholm), 2-1 (18.17) Casey Wellman (Matt Donovan, Victor Olofsson).

Skott: 22-30 (13-5, 6-9, 3-16).

Utv, Skellefteå AIK: 2x2. Frölunda: 3x2.

Domare: Linus Öhlund, Älvsbyn, och Sören Persson, Lidköping.

Publik: 4 586.

Leksand-Djurgården0-5 (0-3, 0-1, 0-1)

Första perioden: 0-1 (2.52) Mikael Ahlén (Linus Johansson), 0-2 (13.19) Linus Hultström (Niclas Bergfors, Marcus Högström), 0-3 (14.07) Matt Anderson.

Andra perioden: 0-4 (13.50) Marcus Högström (Linus Johansson, Alexander Urbom).

Tredje perioden: 0-5 (12.47) Mikael Ahlén (Markus Ljungh, Marcus Högström) spel fem mot fyra.

Skott: 17-41 (10-12, 4-11, 3-18).

Utv, Leksand: 3x2. Djurgården: 4x2.

Domare: Morgan Johansson, Ljungby, och Mikael Nord, Arboga.

Publik: 4 408.