Legendarisk artist till Göteborg

Förra året besökte Rod Stewart både Stockholm och Malmö och nu är det alltså Göteborgs tur. Han kallar årets turné Hits 2017.

Rod Stewart har haft otaliga listettor genom åren, bland andra You Wear It Well, Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut is the Deepest, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night och Sailing.

Rod Stewart är en av de bäst säljande artisterna någonsin med över 200 miljoner sålda album. Han har varit verksam över hela fem decennier. Han har blivit invald i Rock & Roll Hall of Fame två gånger, som soloartist och som medlem i The Faces.