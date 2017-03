Manifestation mot utvisningar till Afghanistan

Idag ska 20 personer utvisas från Landvetters Flygplats till Kabul i Afghanistan. De personerna finns just nu på Migrationsverkets förvar i Kållered, där rörelsen "Vi står inte ut" arrangerar en manifestation som pågår under dagen mot de utvisningar som ska ske senare under kvällen.

Ett antal andra rörelser är på plats. En grupp från Åmål är där för att deras kompis, som fått sin ålder uppskriven, nu finns på förvaret i väntan på att utvisas ur landet.

Polisen är på plats, under eftermiddagen väntas det komma mer personer till manifestationen.

Utvisningarna sker vid 21.50 i kväll.