West Pride i samarbete med Way out West

Startskottet för samarbetet är att musikfestivalen Way out west ska få en HBTQ- diplomering.

- I den här diplomeringen så handlar det inte bara om vad Way out West kommer göra med sin festival och hur man kommer göra förändringar där för att det ska bli en trygg mötesplats också för HBTQ-personer. Det handlar också om att utbilda sin personal, att skapa en trygg arbetsmiljö och att vara ett ställe som HBTQ-personer skulle vilja söka sig till, säger Alex Snäckerström som är Europride-koordinator på West Pride.

"Vi kommer att ta ett helhetsgrepp kring Way Out West för att bli en festival som står upp för HBTQ-personer och allierade", säger Ingrid Lundberg från Luger som arrangerar Way Out West i ett pressmeddelande.