Ingen fullträff mellan AIK och Häcken

Många har längtat efter våren. Och många efter den allsvenska fotbollssäsongen. Premiärdagen i Solna bjöd på både och i en skön förening. Det var storpublik - 26 812 personer - uppknäppt jacka-väder och två spelsugna lag med många klasspelare på planen.



Häckens målvakt Peter Abrahamsson kom till premiären med skadekänning efter att ha fått kliva av träningen dagen innan. Han testade på uppvärmningen och skrev först in i startelvan, men fick sedan strykas och ersattes av veteranen Christoffer Källqvist.



Trots att Häcken inte blev bättre än tia i fjol ser många Mikael Stahres nya lagbygge som en potentiell medaljkandidat, och i AIK-lägret är förväntningarna som vanligt skyhöga.



Lagen möttes i kvartsfinal i svenska cupen för mindre än en månad sedan. Då, i Göteborg, vann Häcken klart med 3-0. Den här gången slutade det 0-0, och det utan att något av lagen fick till någon riktigt, riktigt het målchans.



Under tidigare tränaren Peter Gerhardsson gjorde sig Häcken känt för en publikfriande och anfallsglad fotboll. Mikael Stahre har nu lagt fokus på att få laget att även tänka lite mer defensivt. Med en 4-5-1-uppställning med Alhassan Kamara som ensam spets gjorde Häcken det trångt för AIK, som dock kom runt bra på kanterna och i den första halvleken kunde mata in en del inlägg som Källqvist dock inte hade några större problem med.



AIK och Rikard Norling kör vidare på trebackslinjen från i fjol. Således blev det en välspelad, men något mittfältstung match.

AIK lyckades oftare etablera ett litet tryck mot motståndarmålet än vad djupledshotande Häcken gjorde. Men varken Källqvist eller AIK:s Oscar Linnér sattes på några ordentliga prov.

– Vi spelar oss fram till mycket "nästan-lägen", men det där sista saknades lite, säger AIK:s Johan Blomberg till Radiosporten.

– Klart att vi åker hit för att vinna, men 0–0 mot AIK borta accepterar vi, absolut, säger Källqvist till Radiosporten.



I den 88:e minuten drog Häckens Nasiru Mohammed på sig sitt andra gula kort, visades ut och missar hemmapremiären mot Djurgården nästa vecka.

AIK-Häcken 0-0

Utv, Häcken: Nasiru Mohammed (89).

Varningar, AIK: Stipe Vrdoljak.

Domare: Andreas Ekberg, Malmö.

Publik: 26 812.

AIK (3-5-2): Oscar Linnér - Sauli Väisänen, Per Karlsson, Nils-Eric Johansson - Daniel Sundgren, Johan Blomberg, Kristoffer Olsson (Simon Thern 62)), Stefan Ishizaki, Stipe Vrdoljak (Denni Avdic 90) - Henok Goitom (Eero Markkanen 72), Sulejman Krpic.

Häcken (4-2-3-1): Christoffer Källqvist - Joel Andersson, Jasmin Sudic, Rasmus Lindgren, Kari Arkivuo - Alexander Faltsetas (Emil Wahlström 67), Gustav Berggren (Paulinho 60) - Alexander Farnerud, Erik Friberg, Nasiru Mohammed - Alhassan Kamara (Juhani Ojala 90).