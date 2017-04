Brynäs utjämnade i semifinalen mot Frölunda

Brynäs har åkt på två raka förluster i SM-semifinalen mot Frölunda. Men i den fjärde semifinalen reste sig Gävlelaget. Mycket tack vare grundseriens skyttekung Kevin Clark.

– Jag vet inte varför det gick så bra i dag, publiken var fantastisk, säger kanadensaren till Radiosporten.

Clark gav hemmalaget en drömöppning när han prickade in 1-0 i numerärt överläge sju minuter in i första perioden. Men glädjen hos hemmafansen blev kortvarig då Frölunda svarade med två snabba mål. Först kvitterade slutspelets skyttekung Casey Wellman och strax efter skickade Johan Sundström in 2-1 till göteborgarna.

Men Brynäs och Kevin Clark ville mer. I den andra perioden kvitterade Clark till 2-2 och hemmalaget vann också skottstatistiken i perioden med hela 16-2.

Den tredje perioden blev dramatisk när Brynäs först återtog ledningen, men med sex minuter kvar styrde Simon Hjalmarsson in 3-3 bakom Linus Sandström.

Matchen såg ut att gå till förlängning, då klev Kevin Clark fram igen. Med 59 sekunder kvar fullbordade han sitt hattrick och fick hela Gavlerinken att lyfta mot taket.

Ett bittert avslut för Frölunda.

– Det är klart att det svider, men de var lite bättre än oss i dag, säger Frölundas lagkapten Joel Lundqvist.

Den femte matchen i semifinalserien spelas i Göteborg på måndag.