Frölunda förlorade avgörande semifinalen

– Brynäs vinner tack vare sitt heroiska kämpaspel och målvakten Felix Sandström som nog aldrig varit bättre. Sen var det Frölundas inkompetens att inte kunna göra mål. Det visar att Frölunda inte har samma nivå på laget som förra säsongen, säger Radiosportens expert Lars-Gunnar Jansson.

Frölunda ledde semifinalserien med 3-2, men Brynäs gick vidare genom att vinna de två sista matcherna.



Inledningen av den sjunde semifinalen, i ett fullsatt Scandinavium, påminde om flera av de tidigare mötena. Precis som i den sjätte matchen dominerade Frölunda spelet - men Brynäs tog ledningen.



Juuso Ikonen gjorde 1-0 för Brynäs på en målvaktsretur i powerplay redan vid 52 sekunder.



På botbänken satt Sean Bergenheim, samme man som var utvisad vid Brynäs tre (!) första mål i den första semifinalen. Denna gång åkte finländaren ut för att han, helt i onödan, körde på Brynäs målvakt Felix Sandström i målgården.



Frölunda svarade med att pressa Brynäs tillbaka utan resultat. I stället petade Oskar Lindblom in 2-0 efter 11.42, när Frölundas målvakt Johan Gustafsson inte kunde hålla ett skott från backen Marcus Ersson.



Med 2-0 efter 20 minuter hade Brynäs under fyra perioder gjort 8-0 på Frölunda, 6-0-segern senast inräknad.



Nästa mål blev ändå Frölundas. Patrik Carlsson petade in reduceringen, via en brynäsare, sedan hans kedja jobbat fram pucken till gästernas mål.



Tredje perioden började dock likt den första. Oskar Lindblom sköt 3-1 för Brynäs redan efter 56 sekunder.



Frölunda fortsatte dålig effektivitet trots spelövertag, liksom många gånger förut under andra halvan av säsongen. Pressen mot Brynäs gav som mest ett stolpskott.

Brynäs assisterande tränare Tommy Sjödin efter segern.

– Det kokar inom mig, det är en enorm känsla att få vara med om en SM-final. Jag fick inte vara med om en final som spelare i Brynäs. Nu får jag det som ledare.

Frölundas Joel Lundqvist bryter sönder klubban vid Radiosportens mikrofon:

– De får några enkla mål, vi saknar rätta kylan framför mål. Det är tungt. Det känns ju jävligt bra när man åker ur, eller hur?, säger Lundqvist till Paul Zyra.

Frölunda-Brynäs 1-3 (0-2, 1-0, 0-1)

Första perioden: 0-1 (0.52) Juuso Ikonen (Oskar Lindblom, Kevin Clark) spel fem mot fyra, 0-2 (11.42) Oskar Lindblom (Marcus Ersson, Jesper Jensen).



Andra perioden: 1-2 (13.40) Patrik Carlsson (Simon Hjalmarsson).



Tredje perioden: 1-3 (0.56) Oskar Lindblom (Kevin Clark, Marc-Anthony Zanetti).



Skott: 39-18 (13-9, 14-6, 12-3).



Utv, Frölunda: 2x2. Brynäs: 3x2.



Domare: Linus Öhlund, Älvsbyn, och Sören Persson, Lidköping.



Publik: 12 044.



Brynäs vidare med 4-3 i matcher.