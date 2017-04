Undvik hjärt-kärlsjukdom nu – minska risken för demens senare

Teorin om att det finns ett samband mellan hjärt-kärlsjukdom och demens har funnits ett tag. En ny studie stärker nu teorin ytterligare.

– Studien bekräftar tidigare misstankar om att kärlsjukdom i medelåldern kan orsaka ökad risk för Alzheimers sjukdom, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap i Göteborg.

Forskarna har registrerat riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos mer än 300 medelålders patienter. Det handlar exempelvis om fetma, högt kolesterol, högt blodtryck och rökning.

De har sedan följt upp patienterna mer än 20 år senare och avbildat deras hjärna med så kallad PET-undersökning, som visade att inlagring av amyloid var betydligt vanligare hos dem som visat risk för hjärt-kärlsjukdom i medelåldern.



Amyloid är ett protein som kopplats samman med plack i hjärnan och Alzheimers sjukdom.

Ju fler riskfaktorer för kärlsjukdom patienterna visat upp, desto större blev risken för amyloid i hjärnan när de blev äldre.

Fortfarande finns ingen riktig bra behandling för att ta bort amyloida plack i hjärnan när de väl bildats.

Det bästa i nuläget tycks vara att försöka förebygga att de uppkommer från första början.

– Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Så det är väldigt viktigt att man har koll på sitt blodtryck, undviker övervikt, kontrollerar sitt kolesterol, att man motionerar och så vidare. Den här studien stödjer det ytterligare, säger Ingmar Skoog.

Referens: Rebecca F. Gottesman et al, 2017. Association between midlife vascular risk factors and estimated brain amyloid deposition. JAMA. Doi: 10.1001/jama.2017.3090