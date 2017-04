Gratis kollektivtrafik för ungdomar i sommar

Du som kan få ett sommarkort

• Är folkbokförd i Göteborgs kommun.

• Går i grundskoleklass 6–9 under vårterminen 2017.

• Går i gymnasiets årskurs 1–2 under vårterminen 2017.

• Går ut åk 3 på gymnasiet i juni 2017 men ska fortsätta med gymnasiestudier under sommaren eller höstterminen 2017.

• Är född från och med 1 januari 1997.

• Är nyinflyttade till och med den 15 juni 2017.

• Har skyddad identitet, är papperslös eller asylsökande som stadigvarande bor eller vistas i Göteborg.