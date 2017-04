Ruben Östlund tävlar om Guldpalmen i Cannes

Ruben Östlund berättar nyheten i ett mindre mötesrum på Filmhuset, och skakar om champagneflaskan rejält innan han öppnar den. För det här är ett besked som han har sett fram emot länge:

- Jag har siktat på det så länge. Det är en tröskel att ta sig in i den här huvudtävlingen och ett kvitto på en etablering. Och det har varit viktigt för mig, för jag tycker att vi hör hemma där, säger Ruben Östlund.

Ruben Östlunds film The Square var inte med vid första annonseringen av vilka filmer som skulle tävla om Guldpalmen. Då, vid presskonferensen den 13 april, så presenterades 18 filmer och det var ett starkt startfält (se nedan). Och förklaringen till att hans film fått ett senare besked är att filmen redigerats in i det sista.

- Vi började redigera i oktober, och vi hade ett material som var 400 000 Gigabyte och nu är det nere i 30 Gigabyte. Så vi har jobbat väldigt mycket för att hinna få klart filmen och det dröjde innan alla i den här antagningsjuryn hann se filmen, säger Ruben Östlund.

- De sa magnificent, när de hörde av sig. Och vi har fått en fin visningstid. Så jag är hoppfull, jag tror på ett pris.

- Det finns en scen i filmen där vi kommer att fånga juryn, och det är en apimitationsscen. Och när jag kollade filmen igår så kändes det att nu har vi den där. Vi redigerar fortfarande, men nu satt den.

Hör Ruben Östlund beskriva apimitationsscenen och hör honom berätta hur han ska få all uppmärksamhet på röda mattan i Cannes i den bandade intervjun här ovan.

I HUVUDTÄVLAN OM GULDPALMEN:

Wonderstruck, Todd Haynes

Le Redoutable, Michel Hazanavicius

Geu-Hu (The Day After), Hong Sangsoo

Hikari (Radiance), Naomi Kawase

The Killing Of The Sacred Deer, Yorgos Lanthimos

A Gentle Creature, Sergei Loznitsa

Jupiter's Moon, Kornél Mundruczó

L'amant Double, François Ozon

You Were Never Really Here, Lynne Ramsay

Good Time, Benny Safdie & Josh Safdie

Loveless, Andrey Zvyagintsev

The Meyerowitz Stories, Noah Baumbach

In The Fade, Fatih Akin

Okja, Bong Joon-Ho

120 Battements Par Minute, Robin Campillo

The Beguiled, Sofia Coppola

Rodin, Jacques Doillon

Happy End, Michael Haneke

The Square, Ruben Östlund

-------------------------------------------------------------------

Ruben Östlund har deltagit vid Cannesfestivalen med tre tidigare filmer.

De ofrivilliga, Rubens Östlunds andra långfilm hade premiär i Cannes 2008, där den tävlade i avdelningen Un certain regard.

Hans tredje långfilm Play hade världspremiär vid Filmfestivalen i Cannes 2011, i sektionen Directors Fortnight.

Ruben Östlunds fjärde långfilm Turist hade världspremiär på Cannes filmfestival maj 2014 och vann Juryns pris i Un Certain Regard.