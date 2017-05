Svårt för äldre nyanlända att få jobb

Forskare har följt vuxna invandrare från låg- och medelinkomstländer under två decennier och sett att 30 procent aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Men chanserna minskar drastiskt ju äldre personen är när den kommer till Sverige. 46 procent av de i åldrarna 45-49 år har aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden. Bland de som var 50-54 år när de kom till Sverige är det 60 procent som aldrig fått ett jobb i sitt nya hemland.

Torun Österberg som är docent i socialt arbete på Göteborgs universitet trodde inte att skillnaderna skulle vara så stora mellan yngre och äldre.

– Det stiger ganska kraftigt och vi blev förvånade över att det stiger så pass tidigt, att man betraktas som gammal redan vid 40, säger hon.

Varifrån man kommer spelar mindre roll i chanserna att få jobb, däremot är ålder och utbildningsnivå avgörande.

– De som har störst chans att få jobb är de yngre, högre utbildade men det räcker med gymnasieutbildning. Det spelar mindre roll om man är kvinna eller man eller om man har barn, säger Torun Österberg.

Docenten anser att äldre invandrare är en bortglömd grupp och tror att är viktigt att se över etableringsinsatserna för äldre personer som kommer hit.

– De flesta insatserna riktar sig till yngre och den gängse bilden av folk som kommer hit är att de är yngre och snabbt kan ta sig in på arbetsmarknaden. Men de som kommer hit och är över 40 har ändå 25 år kvar på arbetsmarknaden.

– Vi kanske måste utforma de på annat sätt för grupper som är äldre. Det är verkligen viktigt att de äldre kommer ut i arbete, inte bara ekonomiskt utan även socialt, säger Torun Österberg.