Det här är P4 Nästa 2017!

Först ut på måndag är syskonduon ALTO bestående av Charlotte och Josefin Alatalo med låten "In a heartbeat". På måndag kommer också swing-trion Smoke Ring Sisters till studion. Den består av Stina Klintbom, Sara Ljunggren och Theresa Skjolden. Deras bidrag heter Welcome to our world.

Under veckan kommer du också kunna dom andra deltagarna: Bristol Fashion som består av Anders Wallèn och

Fredrik Andersson med låten Rubicon. STÖK alias David Ekman med bidraget "Vilande vänner" och Bröderna Andréas som är en trio bestående av bröderna David, Jacob och Daniel Andréas med låten "Våga vinna".

SMS omröstningen börjar den 29:e maj. Den lokala finalen är i Trädgårdsföreningen den 14:e juni klockan 17:00. Dit är alla välkomna!