Skapandet är den stora drivkraften

Göteborgsgruppen Bristol Fashion bildades 2012 av Anders Wallèn och Fredrik Andersson. Dom har hållit på med musik i olika konstellationer under hela 2000-talet. 2013 kom Jonathan Berglund med i bandet och 2015 utökades gruppen med ännu en medlem, då Niklas Almén kom med i bandet. Det finns även en femte medlem, textförfattaren Jann Dewit.

Bristol Fashion har spelat på klubbscener runt om under

flera år och under 2015 spelade bandet in sitt första album.

Anders och Fredrik delar passionen för låtskrivandet och processen att skapa musik från en liten gnista till färdigt arrangemang och möjligheterna som ges i studion när en låt ska formas.

Dom inspireras av bland andra Justin Bieber, Beatles, Björk, Miles Davis, Oasis och David Bowie.

– Låten Rubicon är en vackert målande iakttagelse om rörelse i tid och rum där man följer betraktarens filosofiska penseldrag med mjuka skiftande scener som vi vill påstå att de flesta besöker i olika skeenden i livet. Vi vill tro att musiken parallellt med texten lever i en fin symbios och hjälper lyssnaren att ta till sig texten.

Säger Anders Wallén och fortsätter:

– Pojkdrömmen om att slå igen och kunna leva på musiken finns kvar. Men drivkraften är att hela tiden skriva bättre musik och att få uppträda inför publik, säger Anders Wallén.